Режим опасности БПЛА в Псковской области снят, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.
Ранее сообщалось, что в связи с беспилотной опасностью введены ограничения в работе аэропорта города Пскова, возможны перебои в работе мобильного интернета.
Также над Псковской областью были сбиты 3 БПЛА.
На текущий момент временные ограничения на полеты воздушных судов в аэропорту Пскова сняты.
