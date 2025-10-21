Общество

Режим опасности БПЛА в Псковской области снят

Режим опасности БПЛА в Псковской области снят, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.

Ранее сообщалось, что в связи с беспилотной опасностью введены ограничения в работе аэропорта города Пскова, возможны перебои в работе мобильного интернета.

Смотрите также В Псковской области объявили план «Ковер»

Также над Псковской областью были сбиты 3 БПЛА.