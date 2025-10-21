Общество

В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на полеты воздушных судов (ВС) были сняты в аэропорту Пскова. Об этом утром 22 октября сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Псков — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам представителя Росавиации, введение данных мер было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Михаил Ведерников объявил на территории Псковской области план «Ковер».

Напомним, над Псковской область 22 октября было сбито 3 беспилотника.