В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на полеты воздушных судов (ВС) были сняты в аэропорту Пскова. Об этом утром 22 октября сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Псков — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По словам представителя Росавиации, введение данных мер было необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Ранее губернатор Михаил Ведерников объявил на территории Псковской области план «Ковер».