Общество

В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

22.10.2025 07:35|ПсковКомментариев: 0

Временные ограничения на полеты воздушных судов (ВС) были сняты в аэропорту Пскова. Об этом утром 22 октября сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Капитальный ремонт проведут в здании псковского аэропорта : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Аэропорт Псков — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам представителя Росавиации, введение данных мер было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Михаил Ведерников объявил на территории Псковской области план «Ковер».

 
Напомним, над Псковской область 22 октября было сбито 3 беспилотника.
 
