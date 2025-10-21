Общество

В России ввели частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram

Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp* и Telegram для противодействия преступникам.

Как пояснили в РКН, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, пишет ТАСС. При этом неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы, добавили в ведомстве.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в Роскомнадзоре.

21 октября сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* дважды фиксировались на юге РФ, в частности, они не работали в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. В Ростове-на-Дону Telegram и WhatsApp* не были доступны также по Wi-Fi. В Астрахани Telegram работал с низкой скоростью. В среду сбои также продолжаются в нескольких регионах юга.

При этом нестабильная работа мессенджеров Telegram и WhatsApp* на юге России не связана с блокировкой доступа операторами связи.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России