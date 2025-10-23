Общество

Соцфонд с начала года помог псковским инвалидам приобрести 265 тысяч изделий для реабилитации

С начала 2025 года отделение Социального фонда России по Псковской области оформило 9 832 электронных сертификата для жителей региона с инвалидностью. С их помощью граждане приобрели 265 тысяч различных изделий для реабилитации: кресла-коляски, ортопедическую обувь, трости, костыли, протезно-ортопедические изделия, средства ежедневного пользования, устройства для людей с нарушениями слуха и зрения, а также другие приспособления. На эти цели региональное отделение фонда направило свыше 285 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР) — это платежный инструмент, позволяющий гражданам с инвалидностью самостоятельно и в кратчайшие сроки приобрести средства реабилитации, указанные в их индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Необходимое условие – наличие у гражданина банковской карты «МИР», к которой и будет привязан сертификат.

Всего с его помощью можно приобрести более 350 разновидностей технических средств реабилитации, в том числе и те, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Сделать это можно в электронном каталоге, где представлено почти 7 тысяч изделий от 740 производителей и поставщиков, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Причем список торговых точек, готовых работать с данным платежным инструментом, постоянно расширяется.

Для оформления электронного сертификата на ТСР, следует подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе отделения СФР по Псковской области. Срок его оформления – 5 рабочих дней. После принятия положительного решения средства на сертификат начисляются также в течение 5 рабочих дней.

«Важно! Если в ИПРА прописано несколько изделий, на каждое из них выдается отдельный электронный сертификат с отдельно прописанной суммой. Информация о количестве сертификатов, их номиналах и сроке действия поступает в личный кабинет заявителя на портале Госуслуг», - уточнили в отделении.

Стоит отметить, что срок действия электронного сертификата на технические средства реабилитации составляет 1 год. Также следует помнить, что сертификат перестает действовать одновременно с окончанием срока действия ИПРА.

Напомним, что с 2025 года жители Псковской области могут получить технические средства реабилитации от регионального отделения СФР двумя способами: в натуральном виде через государственную закупку или с помощью электронного сертификата.

Основное преимущество приобретения ТСР с помощью электронного сертификата — возможность выбрать изделие, наиболее подходящее гражданину по состоянию здоровья и потребностям. К тому же, при желании к средствам электронного сертификата можно самостоятельно добавить недостающие денежные средства и приобрести предмет более высокого класса.

Если остались вопросы, задать их можно по телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно в социальные сети отделения СФР.