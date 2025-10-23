Общество

Работа приюта «Лесопилка» держится только на поддержке псковичей

Приют для животных «Лесопилка» в Пскове находится в критическом состоянии и остро нуждается в помощи, сообщается в группе зооприюта в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: приют «Лесопилка»

Нет денег на дрова, оплату электричества и покупку пищи для животных. Сотрудникам не могут платить зарплату, а если они уйдут, приют придется закрыть. Нет возможности забрать с улицы нуждающихся животных и обеспечить им медицинскую помощь.

Субсидии и гранты не покрывают текущие расходы на еду, лечение животных и другие нужды. Вся жизнь и работа организации держится на поддержке псковичей, отмечает приют «Лесопилка».

Реквизиты для помощи: 5469 5100 1270 3931 (Сбербанк), карта привязана к телефону: 89113623125, получатель: Вера Николаевна К.