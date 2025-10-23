Общество

Россиянам напомнили, что мобильный телефон можно смело отключать в нерабочее время

Россияне, работающие по нормированному графику, вправе отключать мобильные телефоны в нерабочее время, даже если трудятся удалённо. Об этом 24 октября заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что после завершения рабочего дня сотрудник имеет право перейти в офлайн, и работодатель не может требовать, чтобы с ним связывались вне рабочего времени — это закреплено в Трудовом кодексе.

При этом на практике работодатели часто нарушают это правило, звоня сотрудникам в любое время. Многие сотрудники соглашаются выполнять такие внеурочные задания, считая, что это положительно скажется на их карьере. Ярослав Нилов отметил, что за сверхурочную работу работодатели обязаны платить, пишет ТАСС. Если трудовой договор предусматривает ненормированный рабочий день, работодатель вправе требовать выполнения заданий в нерабочее время, но обязан компенсировать это дополнительными выходными или денежной выплатой.

Депутат выделил важность установки чётких ограничений по переработкам при ненормированном дне. Также он напомнил, что право на отдых и оплату труда сохраняется в любом случае.

Ранее опрос Talantix показал, что при выборе работы 42% россиян обращают внимание на соцпакет и бонусы, 40% — на возможности карьерного роста, а большинство интересуются размером зарплаты и системой мотивации ещё на этапе рассмотрения вакансий.