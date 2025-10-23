Общество

«С открытым сердцем, но холодной головой»: псковичам рассказали о подготовке к усыновлению

Школа приемных родителей – обязательный этап для всех, кто решил взять на воспитание ребенка-сироту, за исключением бабушек, дедушек и совершеннолетних братьев и сестер. О том, как эта мера помогает потенциальным родителям трезво оценить свои силы, рассказала консультант отдела опеки, попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Никонова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».

«Без сертификата о прохождении этой школы гражданин не получит заключение о возможности быть кандидатом в опекуны, а это – основной документ для приема ребенка в семью», – подчеркнула Наталья Никонова.

По ее словам, существование таких школ – большая помощь для всех сторон: Мы очень рады, что такая школа существует. Я видела общероссийскую статистику: порядка 30% граждан, которые пришли на обучение, в дальнейшем не продолжают свой путь по приему ребенка. Они обучаются, понимают, оценивают свои силы и возможности и отказываются от этой идеи. И это правильно».

Наталья Никонова добавила, что возможность отказаться от желания принять ребенка сохраняется на любом этапе – как после прохождения школы, так и после знакомства с ребенком: «Всегда можно сказать «нет», если не чувствуешь в себе сил на дальнейшую жизнь с этим ребенком».

Занятия в школе носят в основном психологический характер: специалисты рассказывают, как пройти периоды адаптации, как правильно познакомиться с ребенком и в какой период и какими словами усыновителям можно рассказать ему о его происхождении. Также приглашенные эксперты разъясняют юридические аспекты процедуры.

Отвечая на частые вопросы потенциальных приемных родителей, Наталья Никонова развеяла несколько мифов:

Возраст: ограничений по возрасту для опекунов и усыновителей нет. Единственное требование для усыновителей – разница в возрасте с ребенком должна быть не менее 16 лет;

Жилищные условия: специалисты оценивают условия по принципу разумности. Главные критерии – чистота и наличие рабочего и спального места для ребенка;

Семейное положение: одиноким женщинам и мужчинам также разрешают брать детей под опеку или на усыновление.

Эксперт заключила, что знания, которые дают в школах приемных родителей, были бы полезны и обычным родителям, так как они помогают лучше понимать детей и выстраивать с ними гармоничные отношения.

Наталья Никонова также призвала всех, кто задумывается о таком шаге, подходить к нему «с открытым сердцем, но холодной головой». Она отметила, что не существует возрастных ограничений для усыновителей или опекунов, но важно проявлять разумность, учитывая, например, что в 60 лет брать на воспитание младенца – это большая ответственность на долгие годы. Контроль за семьями, взявшими ребенка, осуществляется в течение первого года пять раз, в последующие годы – дважды в год, а за усыновленными детьми – в течение трех лет.