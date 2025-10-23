Город Псков полностью украсят к Новому году к первой декаде декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.
На текущий момент начались заблаговременные работы по праздничному украшению различных локаций города. Преждевременная установка связана с тем, что она позволяет точно настроить световые конструкции, пояснили ПЛН в администрации.
«Предмонтажная примерка прошла и в Детском парке, рядом с памятником княгине Ольге. В полном объёме украшения появятся к первой декаде декабря», - уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее на площади Ленина на деревьях повесили первые украшения.