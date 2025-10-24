Туризм

Город Рождества

В Пскове начинается не только Россия, но теперь и любимый праздник россиян. Старт проекта «Рождество начинается здесь» глава региона Михаил Ведерников анонсировал еще в конце прошлого года, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания. А значит, весь 2025 год идет работа над тем, чтобы областной центр стал настоящей рождественской столицей. Подробности о проекте Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

- Ольга Александровна, расскажите, в чем суть проекта «Рождество начинается здесь»? Началась ли его реализация?

- Проект «Рождество начинается здесь» позволит сформировать зимнее туристическое предложение для гостей Псковской области под единым брендом и обеспечит целостное восприятие нашей уникальной дестинации. Основная часть средств на его реализацию была привлечена в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Инициатива правительства Псковской области позволит внести инфраструктурные изменения в визуальный образ туристического центра города Пскова, расширить уже существующие туристические предложения, поддержать местных производителей сувенирной продукции, сладостей и деликатесов, обеспечить синергию власти и бизнеса. В итоге проект окажет положительное влияние на привлечение внимания туристов, а также укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей путем вовлечения горожан и гостей в православные Рождественские празднования.

Проект сейчас находится в стадии реализации. При этом брендбук проекта был разработан еще в 2024 году, а подготовительные мероприятия проходили в течение всего текущего года.

- Помимо Пскова, еще какие-то муниципалитеты принимают участие в проекте?

- На данном этапе это именно город Псков и, соответственно, проект региональной столицы «Псков - город Рождества». В будущем возможно тиражирование практики и на другие муниципальные образования.

- Как в рамках проекта будут оформляться общественные пространства городов к Рождеству?

- Для создания праздничной атмосферы на основных прогулочных маршрутах города Пскова появятся световые объемные фигуры, новые украшения для деревьев в виде шишек и звезд, арт-объекты, консоли на фонарных столбах, вертепы. Запланировано создание благоустроенных зон на территории площади Ленина, Октябрьского проспекта и Детского парка, новые растяжки гирлянд на Ольгинском мосту. Все оформление будет в едином стиле согласно брендбуку проекта.

- Какие еще направления деятельности подразумевает проект? В частности, глава региона упоминал специальные туристические маршруты. Разрабатываются ли они?

- Среди направлений проекта - в том числе рождественские гуляния, большая рождественская ярмарка, тематический спектакль, работа интерактивных площадок.

Центральное мероприятие событийного направления - рождественский спектакль, который пройдет 7 января 2026 года. В основе программы – традиционное шествие с колядками и христославными песнями. Планируется установка двухъярусной сценической конструкции, которая с помощью мультимедийного оборудования превратится в большой кукольный вертеп с выступлением ростовых кукол. Место расположения сцены находится в стадии согласования.

В представлении примут участие ведущие творческие коллективы Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы. В настоящее время идет разработка тематических декораций и уникального контента. Также с 7 по 10 января 2026 года центральные улицы Пскова будут наполнены и другими тематическими интерактивными площадками, где каждый желающий сможет собственноручно создать тематическую маску или костюм.

Разработкой туристического маршрута занимается Туристский информационный центр Псковской области. Он будет содержать не просто перечень локаций, а элементы геймификации (использование игровых элементов и механик в любом неигровом контексте - прим.ред.) чтобы у туриста был стимул посетить как можно больше мест – это не только «классические» объекты показа, но и локации с аутентичной гастрономией, интерактивами и мастер-классами.

- Принимает ли бизнес участие в проекте? Каким образом?

- Бизнесу предлагается присоединиться к единому стилистическому решению в оформлении витрин, фасадов зданий и торговых помещений, чтобы создать целостный образ праздничной городской среды. Таким образом, наши предприниматели тоже могут внести свой вклад в формирование положительного имиджа Пскова как одной из главных туристических точек притяжения туристов не только в Северо-Западном федеральном округе, но и России.

Беседовала Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН