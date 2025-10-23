Общество

81% псковичей за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков – опрос

81% псковичей считают, что бабушек стоит привлекать к воспитанию внуков: 30% однозначно убеждены в этом, еще 51% — скорее согласны. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные респонденты.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Противоположной точки зрения придерживаются 19% опрошенных: 17% говорят, что скорее не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 2% — однозначно против вмешательства старшего поколения.

Роль бабушек в воспитании 53% горожан определяют как «ненавязчивую помощь», 45% — как крайне необходимую поддержку. И только 2% считает, что бабушкам категорически нельзя доверять внуков.

Мужчины несколько чаще, чем женщины выражают безусловную поддержку участию бабушек и считают, что их роль в воспитании детей огромна. Горожанки же чаще склоняются к осторожному одобрению, а также чаще поддерживают «дозированную» помощь от бабушек.

Чем старше респонденты, тем более они уверены в необходимости привлекать бабушек и склонны высоко оценивать их роль. И это объяснимо, так как многие из них уже сами нянчат внуков.

Респонденты с высшим образованием более лояльны к участию бабушек в воспитании подрастающего поколения, чем те, кто закончил средние профессиональные учебные заведения.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц одобряют привлечение бабушек к воспитанию внуков чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Напомним, 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек.