Общество

День бабушек и дедушек отмечают 28 октября

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семейных праздников.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Славные традиции празднования уже имеет День матери, вслед за которым вошли в календарь российских праздников День отца, а также (хотя и неофициально) День братьев и сестёр, День дочери и День сыновей. А день 28 октября посвящён ещё двум членам семьи – людям, занимающим в ней особое место – бабушкам и дедушкам.

В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.

В России День бабушек и дедушек отмечается с 2009 года, а дата 28 октября выбрана с связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.

Бабушка и дедушка – это, как правило, самые старшие члены семьи, по отношению к которым все остальные проявляют определённый такт и уважение. Собственно социальный статус «бабушка» и «дедушка» определяет их отношение с младшими членами семьи – внуками и внучками. И вот эти отношения носят как раз особый характер.

Для очень многих людей бабушки и дедушки – это неотъемлемая часть жизни. А детские годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазами не оказался образ доброй бабушки или доброго дедушки, которые многое прощали быстрее папы с мамой, на многое смотрели проще, и оттого время, проводившееся вместе с ними, казалось более беззаботным. А что может быть лучше, чем беззаботное детство?

По данным ВЦИОМ, в воспитании большинства россиян в той или иной степени принимали участие бабушки и дедушки. Ведь многие уверены, что они могут научить внуков той жизненной мудрости, которую накопили за годы своей жизни.

Каким подспорьем оказывается помощь дедушек и бабушек своим детям, когда они с удовольствием остаются с внуками, освобождая время родителей, которым требуется ехать на работу, которые не успевают забрать ребёнка из детского садика или погулять с ним на детской площадке. А блинчики, пирожки и пельмени… Кто лучше бабушки приготовит их?

Для кого-то, кто по той или иной причине лишился отца и матери, бабушка и дедушка становились родителями, пишет calend.ru. И несмотря на возраст, они старались сделать так, чтобы их любимый внук или внучка ни в чём не нуждались, чтобы они не чувствовали себя одинокими, брошенными и беззащитными. Дедушки становились примером для внука, образцом мужского поведения, строгим, но справедливым и любящим наставником. А бабушки – примером грамотного поведения для девочки, мудрой и радивой хозяйки.

Вот такие они – любимые бабушки и дедушки, чей праздник в России отмечается 28 октября. Кстати, в ряде российский регионов в этот день силами общественных организаций и представителей власти организуются различные благотворительные акции и праздничные концерты.