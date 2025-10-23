Общество

Фильм, снятый в псковской деревне Глоты, победил на международном кинофестивале в Пхеньяне

Российско-китайский фильм «Красный шелк», часть съемок которого проходила на территории Псковской области, завоевал главный приз Пхеньянского международного кинофестиваля и был отмечен наградой за лучшую режиссуру. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона поздравил продюсеров картины Вадима Быркина, Вадима Смирнова и Гошу Куценко с высоким признанием и успехом фильма.

«Псковская область причастна к созданию киноленты: съемка встречи сотрудников советских спецслужб и группы китайских коммунистов, пересекающих границу, проходила на железнодорожном переезде в псковской деревне Глоты. По сюжету это была Амурская область», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор дал фильму высокую оценку, охарактеризовав его как «яркий, захватывающий и динамичный, с прекрасным актерским составом, юмором и неожиданными сюжетными поворотами».