Фильм, снятый в псковской деревне Глоты, победил на международном кинофестивале в Пхеньяне

Российско-китайский фильм «Красный шелк», часть съемок которого проходила на территории Псковской области, завоевал главный приз Пхеньянского международного кинофестиваля и был отмечен наградой за лучшую режиссуру. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Глава региона поздравил продюсеров картины Вадима Быркина, Вадима Смирнова и Гошу Куценко с высоким признанием и успехом фильма.
Губернатор дал фильму высокую оценку, охарактеризовав его как «яркий, захватывающий и динамичный, с прекрасным актерским составом, юмором и неожиданными сюжетными поворотами».