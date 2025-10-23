Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
где подают лучший завтрак
вишневый сквер
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
Завершается строительство «Надвратного дома»
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
Новогодний корпоратив
Гений уездного города
нацпроект меняет учреждения культуры
Города для людей
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 29.10.2025 12:140 Стоимость патента для трудовых мигрантов и взносы на капремонт обсудил бюджетный комитет Собрания 29.10.2025 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется 29.10.2025 12:000 Новый сериал о борьбе с киберпреступностью предлагают посмотреть псковичам 29.10.2025 11:470 Доплаты главам муниципалитетов Псковской области рассмотрели депутаты 29.10.2025 11:370 Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз
 
 
 
Самое популярное 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 22.10.2025 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 22.10.2025 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Татьяна Фомченкова призвала вернуть дискотеки для молодежи

29.10.2025 11:28|ПсковКомментариев: 0

Вопросы молодежной политики обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе обсуждения депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова поинтересовалась у исполняющего обязанности министра молодежной политики Дмитрия Яковлева, когда в молодежную жизнь вернутся дискотеки и какие мероприятия планируется провести в новом Доме молодежи в Великих Луках.

«Великие Луки у нас - столица воздухоплавания, поэтому при оформлении внутренних пространств это учтено. Также мы знаем, что в Великих Луках у нас находится крупное направление Росмолодежи, поэтому у нас будет крупное мероприятие "Агрофорум сельской молодежи". А про дискотеки: обязательно надо возвращать», - ответил Дмитрий Яковлев.

Напомним, Дом молодежи будет открыт в Великих Луках на базе бывшего кинотеатра «Родина». 

Пресс-портрет
Фомченкова Татьяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки)
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 82 человека
29.10.2025, 12:140 Стоимость патента для трудовых мигрантов и взносы на капремонт обсудил бюджетный комитет Собрания 29.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется 29.10.2025, 12:000 Новый сериал о борьбе с киберпреступностью предлагают посмотреть псковичам 29.10.2025, 11:470 Доплаты главам муниципалитетов Псковской области рассмотрели депутаты
29.10.2025, 11:400 «Армрестлинг»: Олег Брячак vs Игорь Сопов 29.10.2025, 11:370 Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз 29.10.2025, 11:320 Псковский филиал университета ФСИН отметил 33-летие со дня образования 29.10.2025, 11:280 Татьяна Фомченкова призвала вернуть дискотеки для молодежи
29.10.2025, 11:230 Детский оркестр из Пскова выступит в Петрозаводской консерватории имени Глазунова 29.10.2025, 11:161 Размер взносов на капремонт в Псковской области планируют увеличить на 12% 29.10.2025, 11:110 На маркетплейсах обнаружили миллионы нарушений по части маркировки 29.10.2025, 10:530 В Псковской области предлагают отменить маловостребованную налоговую льготу
29.10.2025, 10:470 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля участника СВО 29.10.2025, 10:340 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав 29.10.2025, 10:290 В Псковской области за вечер ликвидировали три пожара в хозяйственных постройках 29.10.2025, 10:260 Бюджетный комитет Собрания предложил отложить проект об индексации выплат ветеранам труда
29.10.2025, 10:150 Сергей Вострецов требует гарантий для рабочих мест и зарплат в 2026 году 29.10.2025, 09:590 Мужчина задержан за кражу детских конструкторов в Пскове 29.10.2025, 09:540 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется 29.10.2025, 09:430 Идеи незабываемых свиданий подсказали псковичам
29.10.2025, 09:300 В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту 29.10.2025, 09:150 Монтаж кровли завершают в церкви Николы со Усохи в Пскове 29.10.2025, 09:001 Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши 29.10.2025, 08:400 Российские ученые определили оптимальные модели для прогноза динамики размера опухоли
29.10.2025, 08:170 В России предложили закрепить деловой туризм в законодательстве 29.10.2025, 08:000 День вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 29 октября 29.10.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект об увеличении размера минимальной компенсации за детсад 29.10.2025, 07:000 Программу «Земский тренер» могут запустить в Псковской области с 2026 года
28.10.2025, 22:251 Фильм, частично снятый в псковской деревне Глоты, победил на международном кинофестивале в Пхеньяне 28.10.2025, 22:000 Преимущества и недостатки стереотипов назвал психолог 28.10.2025, 22:000 Псковский «Торнадо» завоевал бронзу на международном хоккейном турнире 28.10.2025, 21:440 Михаил Ведерников и «Газпром» обсудили развитие газификации в Псковской области
28.10.2025, 21:300 Антон Мороз приглашает жителей третьего округа Пскова на встречу по созданию ТОС 28.10.2025, 21:100 Лучшие полицейские Псковской области удостоены чести быть занесенными на Доску Почета 28.10.2025, 21:000 Псковичи представят регион в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве 28.10.2025, 20:400 Навигация на Талабские острова завершится в ноябре
28.10.2025, 20:200 Конференция «Импульс Т1»: Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России 28.10.2025, 20:200 В Островском районе стартовала профильная смена «Поверь в себя-2025» 28.10.2025, 20:000 Однополосное движение введут на Зональном шоссе в Пскове 31 октября 28.10.2025, 19:400 Невельский суд вынес приговор организатору контрабанды 89 кг гашиша
28.10.2025, 19:200 В Псковской области отремонтировали 30 километров железнодорожных путей 28.10.2025, 19:000 В полицию Псковского района требуются участковые, следователи и инспекторы ДПС 28.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 октября 28.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 октября
28.10.2025, 18:000 Госдума одобрила право участников СВО на бесплатное повторное СПО 28.10.2025, 17:530 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве, депутатской работе и поддержке спорта. ВИДЕО 28.10.2025, 17:500 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6. ВИДЕО 28.10.2025, 17:480 Съемочная группа программы «Доброе утро, Петербург» работала в Изборске
28.10.2025, 17:411 «Позиция ученого» всегда выгоднее позиции «военного»: как превратить конфликты в возможности 28.10.2025, 17:290 В Псковской области уничтожат 50 зараженных калл из Германии 28.10.2025, 17:280 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6 28.10.2025, 17:171 Галина Неваленная о сиюминутных решениях, успехах и проблемах Запсковья
28.10.2025, 17:060 Судимую псковичку наказали за 11 ударов ножом по телу знакомого 28.10.2025, 17:010 На улице Железнодорожной в Пскове вскрыли и обворовали автомобиль 28.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 28 октября 28.10.2025, 16:572 Депутат Госдумы предложила ввести в школах шведский стол
28.10.2025, 16:560 Действующая Миссис Россия станет ведущей финала конкурса красоты в Пскове 28.10.2025, 16:460 «Гайд-парк» с Галиной Неваленной: Для чего нужны контрольные выезды в округ. ВИДЕО 28.10.2025, 16:360 Администрация Пскова рассматривает дела о незаконной стоянке на зелёных территориях 28.10.2025, 16:240 Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией
28.10.2025, 16:160 Подорожание товаров неизбежно: Юрий Сорокин прокомментировал повышение НДС 28.10.2025, 16:100 Жюри IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» возглавит художник-постановщик фильма «Тайна третьей планеты» 28.10.2025, 16:030 Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики 28.10.2025, 15:550 Галина Неваленная: Мы каждый год составляем план желаемых изменений в округе
28.10.2025, 15:440 Первый в эпидсезоне случай гриппа зарегистрировали в Псковской области 28.10.2025, 15:390 Юрий Сорокин о вызовах для бизнеса в 2025-2026 годах: Время непростое, но руки опускать нельзя 28.10.2025, 15:350 Иск о взыскании 4,4 млн рублей за демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове будут обжаловать 28.10.2025, 15:300 В нескольких деревнях Псковского района сделали освещение вдоль дорог
28.10.2025, 15:180 Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности 28.10.2025, 15:120 Итоги агродиктанта в Псковской области подвели в региональном парламенте 28.10.2025, 14:590 До +10 градусов и дожди прогнозируют 29 октября в Псковской области 28.10.2025, 14:460 Дмитрий Шахов и латвийский журналист обсудили итоги VI Псковского медиафорума
28.10.2025, 14:350 Скончался звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов 28.10.2025, 14:200 Премьерные арт-экскурсии включил в программу «Ночи искусств» Пушкинский заповедник 28.10.2025, 14:180 За демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове с ООО «Фавор» хотят взыскать 4,4 млн рублей  28.10.2025, 14:090 Кондитер из Себежа создала сахарный бюст Джонни Деппа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru