Общество

Татьяна Фомченкова призвала вернуть дискотеки для молодежи

Вопросы молодежной политики обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе обсуждения депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова поинтересовалась у исполняющего обязанности министра молодежной политики Дмитрия Яковлева, когда в молодежную жизнь вернутся дискотеки и какие мероприятия планируется провести в новом Доме молодежи в Великих Луках.

«Великие Луки у нас - столица воздухоплавания, поэтому при оформлении внутренних пространств это учтено. Также мы знаем, что в Великих Луках у нас находится крупное направление Росмолодежи, поэтому у нас будет крупное мероприятие "Агрофорум сельской молодежи". А про дискотеки: обязательно надо возвращать», - ответил Дмитрий Яковлев.

Напомним, Дом молодежи будет открыт в Великих Луках на базе бывшего кинотеатра «Родина».