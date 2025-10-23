Общество

Настольные игры из вторсырья изготавливают на мастер-классах в Пскове

Псковская родительская общественная благотворительная организация «Я и ты», кроме изготовления блокнотов и открыток, делает настольные игры из вторсырья. Об этом рассказала руководитель отделения социальной занятости «ПроЗА» Анастасия Нестерова в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Экосреда». Тема эфира — быть экологичным проще, чем кажется.

​Анастасия Нестерова отметила, что мастер-классы являются одним из направлений деятельности их организации и важны для социализации и общения ребят. Организация «Я и ты» проводит мастер-классы по созданию новогодних украшений с использованием вторсырья.

«Чтобы играть и весело проводить совместно время, не нужны большие затраты или сложные дорогие игрушки», — сказала гостья студии.

Также они разрабатывают настольные игры из переработанного материала, например, головоломки из яичных лотков и «мемори» из картона. Недавно эти игры опробовали с учащимися четвертых классов в центре туризма, дети были очень вовлечены в процесс. ​

