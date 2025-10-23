Общество

Процесс изготовления блокнотов из вторсырья описали псковичам

Руководитель отделения социальной занятости «ПроЗА» Псковской родительской общественной благотворительной организации «Я и ты» Анастасия Нестерова рассказала, как делаются блокноты из переработанных материалов, в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Экосреда».

Анастасия Нестерова описала процесс изготовления блокнотов из вторсырья. Для этого используется отдельная мастерская, называемая «Дизайнерское литье бумаги».​

В результате производства получается дизайнерская фактурная поверхность различной толщины, подходящая для обложек блокнотов или декоративных элементов открыток. Главная цель — создать продукт, который люди захотят купить, независимо от его социальной истории, но при этом несущий экологическую пользу.

Процесс изготовления бумаги начинается с сортировки макулатуры по цветам, что позволяет получать бумагу разных оттенков без использования красителей. Затем макулатуру измельчают в шредере, замачивают и крошат в блендере до консистенции густой сметаны. Полученную массу просеивают через специальную форму-рамку, регулируя толщину будущего листа. После высыхания материал становится прочным и пригодным для дальнейшего использования.

Отделение «ПроЗА» принимает на переработку ненужные документы от организаций.

«Мы стремимся, чтобы наша продукция была интересна, чтобы любой человек, увидев её, захотел купить, даже не зная её социальной подоплеки и истории. Эко-направление, на мой взгляд, — это небольшой мостик, чтобы быть полезными. Что может быть более интересным, чем быть полезным для нашей планеты? Поэтому наши ребята очень активно включаются в этот процесс», — отметила гостья студии.

Для наполнения блокнотов также используются чистые листы из школьных тетрадей. Школьники, с которыми сотрудничает благотворительная организация «Я и ты», собирают незаполненные страницы из своих тетрадей в конце учебного года и приносят их в центр. Часть этих листов они самостоятельно перерабатывают в блокноты, а оставшиеся передают «ПроЗЕ» для создания новых изделий.

«Разные могут быть варианты. Чтобы эти чистые листочки не пропадали, они приносят их к нам. Из части они сразу же сами делают блокноты и забирают с собой, а большую часть оставляют нам. Сейчас мы с удовольствием используем их, как листочки для новых блокнотов. Таким образом, тетради живут свою новую жизнь даже без серьезной переработки», — рассказала Анастасия Нестерова.

«Я и ты» также занимается сбором и сортировкой других бытовых отходов, таких как батарейки, пластик и бумажные отходы, передавая их на эко-базу, и сортирует крышки, полученные от эко-базы.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».