Процесс изготовления блокнотов из вторсырья описали псковичам

Руководитель отделения социальной занятости «ПроЗА» Псковской родительской общественной благотворительной организации «Я и ты» Анастасия Нестерова рассказала, как делаются блокноты из переработанных материалов, в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Экосреда».
Анастасия Нестерова описала процесс изготовления блокнотов из вторсырья. Для этого используется отдельная мастерская, называемая «Дизайнерское литье бумаги».
В результате производства получается дизайнерская фактурная поверхность различной толщины, подходящая для обложек блокнотов или декоративных элементов открыток. Главная цель — создать продукт, который люди захотят купить, независимо от его социальной истории, но при этом несущий экологическую пользу.
Процесс изготовления бумаги начинается с сортировки макулатуры по цветам, что позволяет получать бумагу разных оттенков без использования красителей. Затем макулатуру измельчают в шредере, замачивают и крошат в блендере до консистенции густой сметаны. Полученную массу просеивают через специальную форму-рамку, регулируя толщину будущего листа. После высыхания материал становится прочным и пригодным для дальнейшего использования.
Отделение «ПроЗА» принимает на переработку ненужные документы от организаций.
Для наполнения блокнотов также используются чистые листы из школьных тетрадей. Школьники, с которыми сотрудничает благотворительная организация «Я и ты», собирают незаполненные страницы из своих тетрадей в конце учебного года и приносят их в центр. Часть этих листов они самостоятельно перерабатывают в блокноты, а оставшиеся передают «ПроЗЕ» для создания новых изделий.
«Я и ты» также занимается сбором и сортировкой других бытовых отходов, таких как батарейки, пластик и бумажные отходы, передавая их на эко-базу, и сортирует крышки, полученные от эко-базы.
Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».