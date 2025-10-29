Общество

Биологию и химию будут углублённо изучать в новой школе в псковских Борисовичах

Высококвалифицированных специалистов в области медицины будут готовить в новой школе в деревне Борисовичи в Псковском районе, сообщила врио министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая на парламентском часе Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Большое значение для сферы образования в регионе играет строительство школы для одаренных детей на 800 мест с кампусом на 300 мест. Школа строится в Псковской области в рамках федерального проекта «Ведущая школа» национального проекта «Молодежь и дети». На земельном участке 9,8 гектара в деревни Борисовичи Псковского района. Земельный участок предоставлен министерством образования Псковской области», - сказала Татьяна Лозницкая.

В школе будут обучаться дети с 7 по 11 классов. Общая площадь школы - 26 тысяч квадратных метров. Государственный контракт на строительство объекта заключен в декабре 2023 года на сумму 3 миллиарда 921 миллион 600 тысяч рублей. Завершение строительства планируется в 2027 году. Разрешение на строительство получено 4 февраля 2025 года. 20 февраля начались строительные работы.

480 миллионов рублей будет потрачено на приобретение оборудования. В настоящее время проведено устройство внутриплощадочных проездов, бетонных подготовок и гидроизоляции. Выполнено армирование и металлирование фундаментных основ здания, кампуса и школы. Выполняются вертикальные конструкции фундаментных основ.

Обучение будет организовано под нескольким направлениям: технологическому, инженерно-техническому и естественно-научному.

«Технологическое направление - это реализация инженерных образовательных программ совместно с ведущими учебными заведениями страны. Конечно, во-первых, с Псковским государственным университетом. Естественно, научное направление – это второе направление, которое будет реализовываться в школе. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области медицины, А значит, биология и химия будут изучаться на углубленном уровне», - заключила врио министра.

Ранее сообщалось, что зарплаты учителей в новой флагманской школе в деревне Борисовичи Псковского района будут выше средней по региону и в системе образования в целом.