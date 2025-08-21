Псковcкая обл.
Общество

Зарплаты учителей в новой флагманской школе под Псковом будут выше средних по региону

26.08.2025 15:20

Зарплаты учителей в новой флагманской школе в деревне Борисовичи Псковского района будут выше средней по региону и в системе образования в целом. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.

По словам Андрея Ермакова, школа находится под особым контролем на федеральном уровне. Он отметил, что уже согласована предварительная концепция, строительство идет полным ходом — на объекте работают более 100 человек.

Также Андрей Ермаков рассказал о трудностях, связанных с организацией работы генерального подрядчика, и подчеркнул, что «была проведена серьезная консультативная работа с министерством просвещения и министерством строительства». Удалось урегулировать вопросы, касающиеся начальной максимальной стоимости и технического задания, чтобы не допустить упрощения проекта.

Срок сдачи школы установлен на 2027 год, и 1 сентября она должна начать свою работу. С осени этого года в регионе будет создан штаб, который обеспечит контроль за строительством и начнет процесс отбора административных и педагогических кадров. Планируется, что в школу будут поступать дети не только из региона, но и из других уголков страны по квоте.

Министр также сообщил о намерении соучредителя — Министерства просвещения РФ — поддерживать проект. Он отметил, что школа создаст особые условия для реализации потенциала как для учеников, так и для педагогов. Важно, что зарплата учителей в этой школе будет выше средней по региону и в системе образования в целом. 

Источник: Псковская Лента Новостей
