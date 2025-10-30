Общество

Умер сорежиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

Кинорежиссер, снявший фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер Ордена Дружбы (2010) Геральд Бежанов умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

Фото: Союза кинематографистов России / Telegram

В качестве режиссера-постановщика дебютировал полнометражным игровым фильмом «Желтый тондыр» на киностудии «Арменфильм». С 1975 года – режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». В 1988 году организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ).

Широкая известность к режиссеру пришла в 1985 году после фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

Среди его режиссерских работ такие фильмы как «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой», «Адель».