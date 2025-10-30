Общество

Псковская делегация приняла участие в Международном форуме «Российский промышленник-2025» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошел Международный форум-выставка «Российский промышленник-2025», в котором приняла участие псковская делегация, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»

На мероприятии более 400 компаний представили передовые достижения в различных отраслях промышленности. От псковской делегации присутствовали председатель регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Мельников и исполнительный директор отделения Галия Акчурина.

Форум охватил такие сферы, как машиностроение, металлообработка, станкостроение, роботизация, информационные технологии, беспилотные технологии, медицина и другие. В этом году форум приурочен к 120-летию Министерства промышленности и торговли РФ.

Представители псковского отделения «Деловая Россия» активно участвовали в пленарном заседании, посвященном теме «Три кита» национальных интересов – импортозамещение, технологический суверенитет и технологическое лидерство.

Региональное отделение «Деловая Россия» продолжает поддерживать промышленность через инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала, устранение барьеров для инвестиций, содействие реализации проектов и взаимодействие с органами власти.