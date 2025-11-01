Общество

Президент подписал закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.

Законом вносятся изменения в закон «Об обороне», которые позволяют направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Также вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяющие новый вид сборов - специальные сборы и порядок их прохождения, пишет «Интерфакс».

Кроме того, закон распространяет на резервистов в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения прав, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Закон не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет, заявил ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.