Общество

Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики

28.10.2025 16:03|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры - только на территории своего региона.

Законопроектом предусматривается возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ.

Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ.

При этом на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Как сообщил ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Он отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.

Цимлянский также подчеркнул, что направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации. По его словам, законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет. Он добавил, что резервистов, которых направят на спецсборы для защиты важных объектов в своих регионах, не привлекут к участию в СВО, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, который изменяет порядок призыва на срочную службу. Теперь призыв будет возможен в течение всего календарного года. 

Источник: Псковская Лента Новостей
