Общество

В России подписан закон о резервировании отдельных профессий для подростков

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность резервирования отдельных видов профессий для нуждающихся в соцзащите несовершеннолетних. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как поясняла член социального комитета Совфеда Анастасия Жукова, согласно закону, в отношении подростков «может осуществляться резервирование отдельных видов работ или профессий для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или определение для них числа рабочих мест», пишет РИА Новости.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.