Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Завершается строительство «Надвратного дома»
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Гастроужин «Традиции русского застолья»
Денис Иванов об округе №15
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
где подают лучший завтрак
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
«Гельдт» «Счастливый столик»
 
 
 
ещё Общество 04.11.2025 21:410 На Северо-Западе ожидается пасмурная и дождливая погода 05.11.2025 15:330 Александр Козловский передал юнармейцам спортивную винтовку и макет пистолета 05.11.2025 15:200 Голосование за подключение интернета в 28 псковских деревнях продлится до 9 ноября  05.11.2025 15:070 Алексей Севастьянов: Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной 05.11.2025 14:560 Гости «Михайловского» делятся фото- и видеокадрами первых заморозков 05.11.2025 14:350 Псковичи могут заявиться на звание заслуженного добровольца региона
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил 30.10.2025 19:400 Сын Медведева обратился к «Единой России» с призывом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Алексей Севастьянов: Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной

05.11.2025 15:07|ПсковКомментариев: 0

Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Что касается министерства образования, хотелось бы сказать, без вины виноваты. Я напомню, что, как бы это парадоксально не звучало, но в прямую за капитальный ремонт учебного заведения, а именно школы, отвечает практически единолично директор. Это неправильно, мягко говоря. Здесь даже вопрос не в отсутствии старания, желания или в неумении. Здесь все вместе и комплексно.  Зачастую каждый из директоров этот ремонт переживает впервые. Впервые он сталкивается с такими понятиями, как сметы, техзадания. А эти техзадания составляют не директора. Я думаю, что для них четкого понятия, надо 35 миллионов или 45 миллионов, нет. Они понимают, что в их школе течет крыша, отсутствуют коммуникации и так далее. Это парадокс», - сказал депутат.  

Алексей Севастьянов отметил, что вопрос решаемый, «если бы к нему подходили ответственно и понимали, что ответственность в данной истории должна быть коллективной». «Ответственность должна быть и со стороны заказчика, и со стороны подрядчика, и со стороны контролирующих органов, а не просто история, которая сведется к тому, кто крайний, а потом директору с этим жить», - подытожил парламентарий. 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания.
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 70 человек
05.11.2025, 15:330 Александр Козловский передал юнармейцам спортивную винтовку и макет пистолета 05.11.2025, 15:300 Воспитанники псковской «Бригантины» заняли первые места на соревнованиях «Аэроосень» 05.11.2025, 15:200 Голосование за подключение интернета в 28 псковских деревнях продлится до 9 ноября  05.11.2025, 15:170 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Рижском проспекте
05.11.2025, 15:150 Псковичей приглашают принять участие в открытых соревнованиях по воркауту 05.11.2025, 15:070 Алексей Севастьянов: Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной 05.11.2025, 15:000 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 05.11.2025, 14:590 Более 700 посетителей стали частью «Ночи искусств» в псковском музее
05.11.2025, 14:560 Гости «Михайловского» делятся фото- и видеокадрами первых заморозков 05.11.2025, 14:550 В закупках медизделий для великолукской больницы усмотрели нарушение конкурентных процедур 05.11.2025, 14:430 В псковском храме пройдёт лекция «О значении числа 40 в православии» 05.11.2025, 14:350 Псковичи могут заявиться на звание заслуженного добровольца региона
05.11.2025, 14:240 Как устроить незабываемое свидание, рассказали псковичам 05.11.2025, 14:170 Алексей Севастьянов: Работа министерства молодежной политики вселяет оптимизм 05.11.2025, 14:080 «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО 05.11.2025, 14:020 Большинство респондентов ПЛН не доверяет судебной системе
05.11.2025, 13:540 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге по ипотечным платежам 05.11.2025, 13:511 В Пскове женщина на Toyota Camry повредила две припаркованные машины. ФОТО 05.11.2025, 13:490 Королевами полуфинала «Мисс и Миссис Псков» стали Полина Павлова и Светлана Жилкина 05.11.2025, 13:370 Алексей Севастьянов: Каждый желающий может отправить свои предложения по бюджету онлайн
05.11.2025, 13:310 ИТ-холдинг Т1: В России не хватает 10 тысяч специалистов в области ИИ 05.11.2025, 13:290 Боксер из Пскова стал двухкратным чемпионом турнира в Череповце 05.11.2025, 13:220 Михаил Ведерников: День работника суда мы отмечаем в этом году впервые 05.11.2025, 13:110 В Пскове прошла очередная встреча проекта «Без галстуков»
05.11.2025, 13:080 Школьник из Красногородска стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс» 05.11.2025, 13:021 Стали известны подробности пожара с 12-ю погибшими собаками на улице Шоссейной в Пскове 05.11.2025, 12:530 Россиян предупредили о возможных штрафах за содержание свиней в квартире 05.11.2025, 12:490 Короткое замыкание проводки стало причиной возгорания ВАЗа в Великих Луках
05.11.2025, 12:441 «Дневной дозор»: Разгрузит ли Северный обход дороги Пскова? 05.11.2025, 12:410 Более тысячи правонарушений на дорогах пресекли сотрудники псковской ГАИ за неделю 05.11.2025, 12:390 Кабель в трансформаторной подстанции горел в Пскове на выходных 05.11.2025, 12:300 «Лунный ландшафт» во дворах Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
05.11.2025, 12:250 Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу 05.11.2025, 12:170 До +12 градусов и облачность прогнозируют в Псковской области 6 ноября 05.11.2025, 12:050 Прицеп горел на улице Мелиораторов в Печорах 05.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым
05.11.2025, 11:590 Сотрудники «Михайловского» вышли на осенние субботники 05.11.2025, 11:580 В Пскове подвели итоги соревнований по зимнему плаванию «Морозный вызов» 05.11.2025, 11:530 Согревает лучше пледа: в «СтругановЪ» — новое сезонное меню! 05.11.2025, 11:500 Огнеборцы спасли пенсионера при возгорании в Опочке
05.11.2025, 11:400 Учения с применением стрелкового оружия продолжаются на полигонах 76-й дивизии 05.11.2025, 11:250 Воздушные гимнастки из Великих Лук завоевали медали на соревнованиях в Италии 05.11.2025, 11:220 При пожаре на улице Шоссейной в Пскове погибли 12 собак и пострадал мужчина 05.11.2025, 11:160 Причиной смертельного пожара в Великих Луках стала неосторожность при курении
05.11.2025, 11:080 Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян проведут приемы граждан на этой неделе 05.11.2025, 11:020 Экс-замглавы ФАС Виталий Королев назначен врио губернатора Тверской области 05.11.2025, 10:440 Начитанных и активных псковичей приглашают на литературную викторину 05.11.2025, 10:312 Сплошная для автобусного парка
05.11.2025, 10:201 Летние каникулы в России предложили сократить до двух месяцев 05.11.2025, 10:050 Льва Шлосберга* приговорили к обязательным работам 05.11.2025, 10:000 Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет 05.11.2025, 09:480 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о местном самоуправлении и охране памятников
05.11.2025, 09:150 Сергей Вострецов: Новый профстандарт — это шаг к снижению травматизма на производстве 05.11.2025, 09:000 Пугачева может лишиться права на товарный знак «Кристина» 05.11.2025, 08:401 Размер средней пенсии россиян составил 23,5 тысячи рублей 05.11.2025, 08:200 День работника суда в России празднуют 5 ноября
05.11.2025, 08:000 В России хотят ужесточить правила приема иностранцев в колледжи 05.11.2025, 07:300 Торговле хотят установить единую весовую единицу измерения товаров 05.11.2025, 07:000 Военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник 5 ноября 04.11.2025, 22:000 Причины появления темных кругов под глазами назвала эксперт по биохакингу
04.11.2025, 21:410 На Северо-Западе ожидается пасмурная и дождливая погода 04.11.2025, 21:400 Номер детского телефона доверия напомнили псковичам 04.11.2025, 21:200 В России подписан закон о резервировании отдельных профессий для подростков 04.11.2025, 21:070 Скончался телеведущий Юрий Николаев
04.11.2025, 21:020 Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце 04.11.2025, 20:410 Концерт в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Пскове. ВИДЕО 04.11.2025, 20:400 В РФ расширили основания для бесплатной юрпомощи при нарушении трудовых прав 04.11.2025, 20:310 Пострадавшая и погибшая женщины обнаружены при пожаре в великолукской квартире
04.11.2025, 20:200 14-летние островичи получили паспорта в День народного единства 04.11.2025, 20:000 В Невеле пенсионерку подозревают в фиктивной регистрации россиянки 04.11.2025, 19:400 Юные псковичи впервые стали победителями межрегионального турнира по петанку 04.11.2025, 19:200 Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
04.11.2025, 19:130 Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты 04.11.2025, 19:000 Сергей Вострецов призвал ввести выплаты не ниже МРОТ за третьего и следующих детей в семье 04.11.2025, 18:510 Умер бывший вице-президент США Дик Чейни 04.11.2025, 18:400 «Кузница»: Как живут дети войны? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru