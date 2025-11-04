Общество

Алексей Севастьянов: Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной

Ответственность за ремонт школ должна быть коллективной. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Что касается министерства образования, хотелось бы сказать, без вины виноваты. Я напомню, что, как бы это парадоксально не звучало, но в прямую за капитальный ремонт учебного заведения, а именно школы, отвечает практически единолично директор. Это неправильно, мягко говоря. Здесь даже вопрос не в отсутствии старания, желания или в неумении. Здесь все вместе и комплексно. Зачастую каждый из директоров этот ремонт переживает впервые. Впервые он сталкивается с такими понятиями, как сметы, техзадания. А эти техзадания составляют не директора. Я думаю, что для них четкого понятия, надо 35 миллионов или 45 миллионов, нет. Они понимают, что в их школе течет крыша, отсутствуют коммуникации и так далее. Это парадокс», - сказал депутат.

Алексей Севастьянов отметил, что вопрос решаемый, «если бы к нему подходили ответственно и понимали, что ответственность в данной истории должна быть коллективной». «Ответственность должна быть и со стороны заказчика, и со стороны подрядчика, и со стороны контролирующих органов, а не просто история, которая сведется к тому, кто крайний, а потом директору с этим жить», - подытожил парламентарий.