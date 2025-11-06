Общество

В Сети продолжают обсуждать стоимость свадебных нарядов Екатерины Мизулиной и Шамана

Свадьба популярного российского певца Шамана (Ярослав Дронов) и общественного деятеля Екатерины Мизулиной стала настоящим событием для поклонников и СМИ. В то время как многие обсуждают детали их романтической истории, внимание общественности привлекли и свадебные наряды молодоженов.

Скриншот из видео Екатерины Мизулиной / Telegram-канал

По информации, появившейся в социальных сетях и на новостных порталах, куртка Екатерины, аналогичная той, что была на ней во время церемонии, представлена на сайте московского ЦУМа и стоит 150 тысяч рублей.

Здесь и далее: скриншот сайта интернет-магазина ЦУМ

В свою очередь, мужская модель, похожая на рубашку Шамана, оценивается в 167 500 рублей.

Таким образом, по предположениям пользователей соцсетей, стоимость свадебного наряда пары превышает 300 тысяч рублей.

Напомним, член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина и российский певец и композитор Ярослав Дронов (Шаман) расписались в ЗАГСе в Донецке.