Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе

Член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина и российский певец и композитор Ярослав Дронов (Шаман) расписались в ЗАГСе в Донецке. Об этом Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.
Видео: Екатерина Мизулина / Telegram-канал
Ранее в своем канале Екатерина Мизулина писала, что они с певцом в преддверии Дня народного единства приехали в Донецкую Народную Республику, чтобы поздравить жителей региона с праздником.
В этом же посте глава Лиги безопасного интернета написала: «Также в Донецке мы посетили храм святых благоверных Петра и Февронии, пообщались с клириком храма, протоиереем Евгением, и получили от него благословение на будущее».
Напомним, публично они объявили о своем романе 9 марта 2025 года, во время концерта Шамана в Москве, где он поцеловал ее на сцене.