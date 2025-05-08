В России и мире

Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе

Член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина и российский певец и композитор Ярослав Дронов (Шаман) расписались в ЗАГСе в Донецке. Об этом Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.

Видео: Екатерина Мизулина / Telegram-канал

Ранее в своем канале Екатерина Мизулина писала, что они с певцом в преддверии Дня народного единства приехали в Донецкую Народную Республику, чтобы поздравить жителей региона с праздником.

В этом же посте глава Лиги безопасного интернета написала: «Также в Донецке мы посетили храм святых благоверных Петра и Февронии, пообщались с клириком храма, протоиереем Евгением, и получили от него благословение на будущее».

Напомним, публично они объявили о своем романе 9 марта 2025 года, во время концерта Шамана в Москве, где он поцеловал ее на сцене.