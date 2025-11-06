Общество

Александр Козловский осмотрел школу №13 и детсад «Колобок» после ремонтов

В рамках региональной недели в Пскове депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с главой города Борисом Елкиным осмотрел два образовательных учреждения, которые в этом году прошли серьёзное обновление. Об этом Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Первым пунктом стала школа №13 – здание 1951 года постройки. Сейчас это современное и комфортное пространство для учебы. За парты обновлённого учреждения сели около 500 ребят. Здесь заменили кровлю, инженерные коммуникации, полностью обновили интерьер классов и коридоров, капитально отремонтировали пищеблок и столовую, частично обновили мебель.

Работы выполнили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и партпроекта «Единой России» «Новая школа». На обновление направили около 114 млн рублей. На покупку парт и оборудования выделяли восемь млн рублей.

Кроме того, по федеральному проекту «Все лучшее детям» школа получила новое оборудование для уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» и труда.

Осмотрели также детский сад №54 «Колобок» – первый в регионе сад, модернизированный по нацпроекту «Семья».

Здание 1987 года постройки впервые прошло капитальный ремонт – на эти цели выделили 64 млн рублей. Обновили все интерьеры, окна, двери, инженерные сети, лестницы и входные группы, установили новую мебель и оборудование. Особое внимание уделили сохранению уникальных росписей и витражей, которые придают детскому саду неповторимый облик. Обновленный детсад посещают почти 300 ребят.

Впереди ещё ремонт трёх групп, на эти работы из городского бюджета дополнительно выделят два миллиона рублей.

«Такие проекты – результат системной работы федеральных и региональных властей, а главное, пример того, как нацпроекты реально меняют жизнь семей и детей», — заключил Александр Козловский.