Общество

В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина»

6 ноября в помещении будущего молодёжного центра «Родина» состоялся масштабный субботник. Мероприятие организовали отдел по молодёжной политике совместно с городскими молодёжными объединениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

В акции приняли участие активисты, волонтёры и представители молодёжных организаций Великих Лук. Совместными усилиями они очистили помещение от мусора.

В центре молодёжи отметили, что субботник стал ярким примером сплочённости городской молодёжи и её готовности вносить вклад в развитие городской инфраструктуры. Участники продемонстрировали искреннюю заинтересованность в создании комфортного пространства.

Напомним, Псковская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и получила федеральную субсидию в размере 95,56 миллиона рублей на строительство молодежного центра «Родина» в Великих Луках.