Как сохранить гармонию в ситуации развода, рассказали псковичам

Как сохранить хоть какую-то гармонию в процессе развода, каковы могут быть его причины и с кем из родителей лучше оставаться ребёнку, рассказала кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и блогер ПЛН Наталья Старосельская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Семейные ценности».

В ходе обсуждения вопросов, связанных с разводом, психолог Наталья Старосельская подчеркнула важность уважения. Оно помогает установить границы. Но для того, чтобы достичь состояния уважения, необходимо преодолеть нелюбовь, страх и обиды. Помимо этого, чтобы уважать партнера, нужно понимать себя.

«Люди так устроены: прежде всего мы понимаем самих себя, и то не все и не всегда! Но нам очень хочется понять самих себя, кто же я такой? Что со мной происходит? А ведь нужно найти ещё ресурс, чтобы понять, что произошло с другим человеком», - обратила внимание гостья студии.

Наталья Старосельская также озвучила традиционные причины разводов в семьях, среди которых алкогольная зависимость и физическое насилие. В эфире отметили, что, по статистике, почти половина случаев убийств женщин в России связана с домашним насилием.

Гостья студии объяснила, что если ребенок становится свидетелем насилия в семье, он воспринимает такое поведение, как норму. «Все, что ребёнок видит, детское сознание вынуждено забрать, как "паттерны жизни"», — добавила кризисный психолог. Наталья Старосельская также подчеркнула важность общения с ребенком отца, который имеет проблемы с алкоголем, в период трезвости.

Специалист добавила, что кризис отличается от стресса: «Кризис — это не просто стресс, это угроза для выживания. Когда взрослый человек попадает в кризис, этот кризис отправляет его в детские ощущения. Психика говорит: "Я не знаю, как дальше жить, я умираю", а вы говорите: "Нет, нет, мы всё ещё живём, мы сейчас узнаем, как жить дальше". Действительно, в условиях кризиса объединяются в терапевтические группы, понимают, что это всё уже было, и всё это можно преодолеть», — пояснила Наталья Старосельская.

В эфире обсудили вопрос о том, с кем лучше оставаться ребенку в ситуации развода. Для детей до семи лет предпочтительно оставаться с матерью, если она эмоционально устойчива. Когда ребенок поступает в начальную школу, он уже способен сделать выбор. В средней школе ребенка уже обязательно надо спрашивать, с кем он хочет остаться. «Смотрим на периодизацию возраста, исходя из неё и обсуждая с психологом, находим ответ на этот вопрос», — резюмировала специалист.