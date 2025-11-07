Псковcкая обл.
Общество

Псковский психолог дала советы для сохранения психики детей при разводе родителей 

07.11.2025 16:36|ПсковКомментариев: 0

О масштабах проблемы развода и о том, как минимизировать негативное влияние разрушения семьи на детей, если развод неизбежен, рассказала кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и блогер ПЛН Наталья Старосельская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Семейные ценности». 

Проблема настолько актуальная и глубокая, что правительство РФ тоже интересуется данной темой. «Посмотрите, как много сейчас формируется программ по защите интересов семьи. 2024 год был Годом семьи», — обратила внимание Наталья Старосельская.

В эфире отметили, что, по данным статистики за 2024 год, Россия оказалась третьей страной в мире по количеству разводов. Из каждых десяти заключаемых браков восемь заканчиваются разводом. Для всех сторон развода происходят кардинальные изменения, к которым надо адаптироваться и физически, и психологически. Психолог подчеркнула, что развод травматичен для всех участников процесса, включая родителей, детей, бабушек и дедушек. «Бывает, что и коллеги тоже страдают от того, что кто-то на работе переживает развод», — отметила специалист.

Распадение семьи, естественно, представляет собой кризис. По словам Натальи Старосельской, чтобы минимизировать психологический удар для ребенка, важно учитывать его возраст. В научном контексте детство длится до 20 лет, и в течение этого периода человек решает задачи по адаптации к миру. Ребенок на разных возрастных этапах воспринимает происходящее по-разному.

«Маленький малыш не будет слушать разговоров, у него еще нет такой возможности, когнитивных способностей. Но он умеет чувствовать то, что происходит с мамой и с папой», — пояснила психолог.

Когда ребенок еще не всё понимает (до семи лет), его основная задача — адаптироваться к миру. Он ориентируется на родителей и наблюдает за их реакциями. «Не зря, когда мы садимся в самолет, и если он будет падать, первый, на кого мы надеваем маску — это на себя», — добавила Наталья Старосельская. Она акцентировала внимание, что важно иметь возможность помогать себе на любом этапе взросления ребенка.

Кризисный психолог порекомендовала обращаться к терапевту при первых системных конфликтах в семье: «Первые ссоры, которые становятся системными — это уже повод пойти к терапевту ровно так, как мы делаем со своим здоровьем — мы же не ждём, когда остановится сердце».

Дети до семи лет не обладают уровнем сознания, необходимым для запоминания и анализа информации. Ребенок дошкольного возраста просто забирает эмоциональный фон родителей, так как у него нет природных инструментов для понимания происходящего. В дошкольном возрасте он воспринимает жизнь как игру, основная функция у него — игровая. Такому ребенку не нужны разговоры и объяснения, ему главное, чтобы мама была счастлива и довольна. «Сохранять эмоциональное равновесие — в период, когда ребенок еще не способен услышать, понять, принять, это самое ценное, что могут сделать родители в процессе развода», — подчеркнула психолог. 

В ситуации развода избежать травмы у ребёнка крайне сложно, для него это аварийная ситуация, даже если он не осознает, что происходит, ведь он всё равно чувствует. Малыш попадает в самое дисфункциональное состояние для своей психики — «замирание».

Стоит отметить, что в ситуации развода ребёнок может не получать ответа на свои естественные потребности от матери, так как она сама переживает, становится холодной по причине развода. Возникают такие дисфункциональные состояния, как «мир несправедливый», «мир не может удовлетворить мои потребности», «я вообще не нужен этому миру». 

По словам Натальи Старосельской, детские состояния сегодня отражаются и мешают жить значительному количеству взрослых людей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
