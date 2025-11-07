Общество

Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам

Сотрудники центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Полевой и Иван Старыш помогали четвероклассникам писковской школы подготовиться к конкурсу «Я и пожарная безопасность», сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области

Вместе с инспекторами ГИМС ребята разобрали ситуации, которые могут случиться на воде, узнали, что нужно делать, если человек оказался в беде. Кроме того, дети смогли примерить спасательные жилеты и научиться обращаться со спасательными устройствами.

Учащимся были розданы памятки, также сотрудники напомнили номера телефонов, по которым можно вызвать экстренные службы в случае возникновения чрезвычайной ситуации.