Завершается строительство «Надвратного дома»
«Гельдт»
Доставка газа прекращается с 1 января
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
Общество

На Красной Площади экспонируются 5 единиц военной техники из Пскова

07.11.2025 22:51|ПсковКомментариев: 0

На Красной площади 7 ноября начинает работу музей под открытым небом «Город живых историй». Его экспозиция, как анонсировал на своей странице в мессенджере МАХ мэр столицы Сергей Собянин, посвящена 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. На ней представлены 55 единиц техники, 4 самолета и карта Москвы образца 1941 года, 5 из которых были сделаны в Пскове в разные годы.

В экспозиции музея на Красной площади в этом году акцент сделан на историях очевидцев парада, участников сражений и военных династий, которые посвятили свою жизнь защите страны и чьи потомки сейчас участвуют в специальной военной операции. Экспозиция условно поделена на десять тематических зон. Они посвящены разным аспектам жизни города. 

Есть тут и самая ранняя модификация танка Т-34/76, выпускавшаяся с 1940 по 1944 годы. Представлен первый серийный плавающий танк - Т-37, пишет RGRU.

Среди самолетов привлекает внимание "кукурузник", или многоцелевой биплан, - легкий-бомбардировщик У-2. Именно на такой машине летали "ночные ведьмы". Посмотреть стоит и на самый массовый тип самоходных установок (САУ) времен войны - СУ-76. Они предназначались для сопровождения пехоты.

Источник: Псковская Лента Новостей
