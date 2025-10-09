Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного

Восстановленный танк Т-28 появился в музее техники Вадима Задорожного в Московской области. Боевую единицу восстанавливала псковская реставрационная мастерская «Арьергард». В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель реставрационной мастерской Александр Коновалов рассказал об особенностях работы с этим экспонатом.
Фото здесь и далее: Юрий Пашолок / «Дзен»
«Работа с танком Т-28 интересна тем, что он действительно очень редкий, ведь таких танков с таким орудием у нас в стране и вовсе нет. Помимо этого, есть еще два танка - один в Центральном музее Вооруженных сил, а другой в музее в Верхней Пышме, который также 10 лет назад восстанавливала наша мастерская», - сказал Александр Коновалов.
Отмечается, что всего таких танков было сделано не так много. К тому же, большая часть была уничтожена в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году.
Он подчеркнул, что на данный момент во всем мире всего два таких танка находятся на ходу. Оба они реставрировались в мастерской «Арьергард».
По словам реставратора, танк Т-28 является серьезной вехой отечественного танкостроения.
«Важно, что это серьёзная веха в истории танкостроения нашей страны, она восстановлена и имеет место в экспозиции. Потому что у нас стало много за последние годы Т-34, у нас в стране стало много легких танков, которые делают уже и профессиональные мастерские, и уже даже в гаражах научились. А такие тяжелые уникальные машины — это пока еще штучный товар», - резюмировал Александр Коновалов.