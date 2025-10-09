Общество

Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного

Восстановленный танк Т-28 появился в музее техники Вадима Задорожного в Московской области. Боевую единицу восстанавливала псковская реставрационная мастерская «Арьергард». В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель реставрационной мастерской Александр Коновалов рассказал об особенностях работы с этим экспонатом.

Фото здесь и далее: Юрий Пашолок / «Дзен»

«Работа с танком Т-28 интересна тем, что он действительно очень редкий, ведь таких танков с таким орудием у нас в стране и вовсе нет. Помимо этого, есть еще два танка - один в Центральном музее Вооруженных сил, а другой в музее в Верхней Пышме, который также 10 лет назад восстанавливала наша мастерская», - сказал Александр Коновалов.

Отмечается, что всего таких танков было сделано не так много. К тому же, большая часть была уничтожена в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году.

«Танков было не так много сделано, меньше тысячи, поэтому говорить о том, что можно найти достаточное количество оригинальных фрагментов брони, чтобы воссоздать его целиком по максимуму из оригинала, не представляется возможным. Поэтому в краткосрочный период мы, благодаря тому же музею Задорожного, получили комплект брони, которую собирали, наверное, на протяжении десятилетия. В итоге машина получилась с высокой долей оригинальности, по крайней мере, по своей броне», - пояснил Александр Коновалов.

Он подчеркнул, что на данный момент во всем мире всего два таких танка находятся на ходу. Оба они реставрировались в мастерской «Арьергард».

«Второй момент, что из сохранившихся в мире машин это вторая, которая на ходу и ездит. Первую, как я и сказал, 10 лет назад также делали мы. Из этой серии танков сохранились три машины у нас в стране, а также порядка трёх единиц в Финляндии, которые были утрачены во время русско-финской войны. Там они в более плачевном состоянии и, к сожалению, в ближайшее время на родину не смогут вернуться», - добавил Александр Коновалов.

По словам реставратора, танк Т-28 является серьезной вехой отечественного танкостроения.

«Важно, что это серьёзная веха в истории танкостроения нашей страны, она восстановлена и имеет место в экспозиции. Потому что у нас стало много за последние годы Т-34, у нас в стране стало много легких танков, которые делают уже и профессиональные мастерские, и уже даже в гаражах научились. А такие тяжелые уникальные машины — это пока еще штучный товар», - резюмировал Александр Коновалов.