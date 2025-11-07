Общество

Запрет продажи вейпов поддерживает 70% псковичей - опрос

Запрет на продажу вейпов, одобренный Владимиром Путиным, поддерживают 70% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Их основные доводы: «Вредно для здоровья»; «Вейпы — это синтетическая химия»; «Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно». Против выступают лишь 8% респондентов. Они называют следующие аргументы: «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут»; «Будут продавать бесконтрольно, подпольно». 17% заявили, что им все равно («Это личный выбор»).



Женщины чуть чаще мужчин поддерживают запрет. Среди представителей сильного пола больше тех, кто против ограничений.



Среди горожан 35—45 лет значительно больше сторонников запрета (82%), чем среди тех, кто моложе (55%) и тех, кто старше (70%). Каждому четвертому респонденту моложе 35 лет вообще все равно.



Активнее всего же поддерживают запрет горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 85%.

Напомним, ранее Владимир Путин одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.