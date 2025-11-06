Псковcкая обл.
Общество

Путин одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России

06.11.2025 21:36|ПсковКомментариев: 0

Владимир Путин одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.

С такой инициативой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Президент в ответ одобрительно кивнул, отметив, что с идеей согласно и правительство.

«Вот, Дмитрий Николаевич головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — отметил он.

Лещинская рассказала, что подобные запреты есть в других странах и опыт был положительным. Путин призвал также заниматься просветительской работой среди молодежи, пишет РИА Новости.

В конце августа глава государства поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Соответствующий законопроект направлен в правительство, концептуально его поддержал Роспотребнадзор.

Как сообщал вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, депутаты должны были начать работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России в осеннюю сессию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже отмечал, что абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, уже принятые меры по борьбе с ними он назвал половинчатыми. Он напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74 процента выступили за запрет.

С 2023 года в России запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. За это предусмотрены штрафы, а за неоднократное правонарушение грозит уголовная ответственность.

