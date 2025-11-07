Общество

Александр Котов полицейским: Наша общая цель – обеспечить безопасность граждан региона

Сотрудников и ветеранов управления МВД России с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые сотрудники и ветераны управления МВД России по Псковской области! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!» — обратился к полицейским Александр Котов.

Сотрудники полиции стоят на страже общественного спокойствия, предотвращая преступления и оперативно реагируя на угрозы обществу. По словам парламентария, их служба требует постоянной мобилизации сил, глубокого понимания своей миссии и верности высоким принципам профессии. На каждом из них лежит персональная ответственность за безопасность граждан, защиту их прав и свобод. От их внимательности, смелости и решительности зачастую зависят судьбы многих людей, а от профессионализма и надёжности – вера общества в эффективность государства.

Спикер Собрания также отметил, что сегодняшняя реальность диктует новые вызовы: традиционные преступления дополняются новыми формами криминальных проявлений, включая угрозу кибертерроризма и иные преступления в виртуальном пространстве.

«Наша общая цель – обеспечить безопасность граждан региона. Для выполнения этой задачи принимаются меры по улучшению технической оснащённости подразделений полиции, повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников и укреплению кадрового потенциала», — подчеркнул Александр Котов.

По его словам, особое внимание уделяется сохранению лучших традиций системы охраны правопорядка – молодые специалисты берут пример с ветеранов, перенимая накопленный ими уникальный опыт и знания.

«С праздником! Здоровья, благополучия и сил продолжать честно и достойно служить своей стране и народу!» — сказал в заключение Александр Котов.