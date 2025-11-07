Общество

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации празднуют 10 ноября

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции).

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В 1917 году (28 октября) 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, после вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года, пишет calend.ru.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

За годы существования советских правоохранительных органов были созданы специализированные виды милиции: уголовно-розыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная и др. В 1930-е годы были образованы: паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учетные столы. Также в ведение милиции были переданы медицинские вытрезвители и т.д.

Рост преступности и изменение структуры милиции в конце XX века обусловили создание новых подразделений (по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и др.), а исторические перемены, произошедшие в этот период в стране, потребовали по-новому определить место и принципы деятельности органов внутренних дел в изменившемся общественно-политическом устройстве государства.

Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», а 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

Поэтому и профессиональный праздник, долгие годы носивший название «День милиции», после вступления в силу нового закона был переименован. В соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Тогда же была сформирована законодательная база деятельности российской полиции, проведены мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы, пишет calend.ru.

В настоящее время органы внутренних дел в России обеспечивают охрану общественного порядка, проведение массовых мероприятий, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Важной стороной их деятельности является надзор за соблюдением правил приобретения, хранения, перевозки оружия, борьба с распространением наркотиков, противодействие экстремизму.

При стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах полиция участвует в спасении людей, государственного, общественного и личного имущества граждан. Подразделения МВД обеспечивают безопасность дорожного движения. Повышенное внимание уделялось выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.