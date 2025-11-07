Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
О том, какие партии и с какими результатами войдут в состав следующей Государственной Думы, ведущие поговорят в политическом блоке вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко.
Телефон прямого эфира: 56-73-72.
*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.