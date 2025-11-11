Общество

Директор псковского аэропорта ответил на критику туриндустрии в адрес авиакомпании «Азимут»

Генеральный директор международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов прокомментировал резкую критику авиакомпании «Азимут» со стороны туристического сообщества в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Ранее директор бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова заявила, что частые задержки и отмены рейсов «Азимута», а также неудобное расписание наносят ущерб турпотоку в регион.

Гендиректор признал проблему, но объяснил ее системными причинами, не зависящими от воли авиакомпании или аэропорта. По его словам, задержка в одном из пунктов маршрута по цепочке нарушает все расписание.

«Самолет летает по кольцу. Если в каком-то из пунктов назначения произошла задержка, то она будет тянуться дальше. Чтобы попасть в расписание, авиакомпания может принять решение об отмене одного из рейсов в этой цепи. Это происходит иногда, и не только у "Азимута", этим страдают все авиакомпании», — пояснил Артем Тарасов.

Второй причиной руководитель назвал регулярные закрытия воздушного пространства для пролета высокопоставленных лиц: «Оно могло быть закрыто где угодно по пути следования воздушного судна. Поэтому самолет, конечно, не вылетит. Он будет ждать, когда закончится это мероприятие».

Отвечая на главный упрек о снижении туристического потока, Артем Тарасов выразил понимание, но указал на отсутствие точных данных. По его словам, аэропорт не знает, кто именно летит рейсом: туристы, бизнесмены или местные жители.

«Нам сложно говорить о том, каким образом это может влиять на турпоток. Но вот переносы, я понимаю, что там приходится сдвигать экскурсии, заселение, проживание как-то не попадает в часы. Но это зависит не от авиакомпаний, это зависит от текущей ситуации, которая в данный момент есть», — заключил Артем Тарасов.