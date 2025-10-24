Туризм

Председатель Псковского областного союза туриндустрии раскритиковала «Азимут» за срывы рейсов

Директор бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова резко раскритиковала авиакомпанию «Азимут» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». По ее словам, частые задержки и отмены рейсов, а также неудобное новое расписание наносят ущерб туристическому потоку в Псковский регион.

Основной проблемой Светлана Баранова назвала нестабильность работы перевозчика. По ее словам, эти срывы напрямую влияют на качество обслуживания туристов.

«Авиакомпания отличается невыполнением заявленного расписания, непунктуальностью и тем, что очень часто буквально в последний момент снимает авиарейсы. Принимая туристов, мы постоянно сталкивались с тем, что нам нужно отслеживать время прибытия наших туристов из Москвы, менять из-за этого графики приема, график движения экскурсионной группы, потому что очень часто рейсы задерживались. Задерживались не на час-два, а на гораздо больший промежуток времени. Мы теряли драгоценное время туристов, время наших сотрудников, которые ждали в аэропорту», — заявила председатель Псковского областного союза туриндустрии.

Особенно остро ситуация складывалась летом, когда «Азимут» массово отменял рейсы по южным направлениям. Это приводило к резкому росту цен на альтернативные перелеты и срывам долгосрочных планов отдыхающих, в том числе пожилых людей.

«Даже когда авиакомпания предупреждала об отмене одного из рейсов, например, на Минеральные Воды или в Калининград, за месяц до вылета — это уже вызывало серьёзную дестабилизацию и вынуждало нас срочно искать другие варианты перелёта. Понятно, что если клиенты купили билеты в феврале на июль, а рейс отменили в июне, то цены на новые перелёты будут уже совершенно иными. Особенно тяжело такие ситуации переносят пожилые люди, которые, решившись на долгожданный отдых, планировали комфортную поездку прямо из дома. Вместо этого им, с уже оплаченным проживанием на Северном Кавказе, в Калининграде или в Сочи, приходилось менять все планы и ехать на вылет из Санкт-Петербурга», — пояснила Светлана Баранова.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии также отметила, что отсутствие утренних рейсов из Москвы и наличие всего одного вечернего рейса в воскресенье делает неудобным стандартный туристический заезд на выходные (с пятницы по воскресенье) и приведет к снижению числа гостей.

«Компания "Азимут", к сожалению, показала себя в этом сезоне не с лучшей стороны и в моем личном рейтинге авиакомпаний относится к числу самых ненадежных перевозчиков», — заключила Светлана Баранова.

Напомним, число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю, эти изменения вступили в силу с 26 октября, с началом осенне-зимнего расписания.