Председатель Псковского областного союза туриндустрии раскритиковала «Азимут» за срывы рейсов

Директор бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова резко раскритиковала авиакомпанию «Азимут» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». По ее словам, частые задержки и отмены рейсов, а также неудобное новое расписание наносят ущерб туристическому потоку в Псковский регион.
Основной проблемой Светлана Баранова назвала нестабильность работы перевозчика. По ее словам, эти срывы напрямую влияют на качество обслуживания туристов.
Особенно остро ситуация складывалась летом, когда «Азимут» массово отменял рейсы по южным направлениям. Это приводило к резкому росту цен на альтернативные перелеты и срывам долгосрочных планов отдыхающих, в том числе пожилых людей.
«Даже когда авиакомпания предупреждала об отмене одного из рейсов, например, на Минеральные Воды или в Калининград, за месяц до вылета — это уже вызывало серьёзную дестабилизацию и вынуждало нас срочно искать другие варианты перелёта. Понятно, что если клиенты купили билеты в феврале на июль, а рейс отменили в июне, то цены на новые перелёты будут уже совершенно иными. Особенно тяжело такие ситуации переносят пожилые люди, которые, решившись на долгожданный отдых, планировали комфортную поездку прямо из дома. Вместо этого им, с уже оплаченным проживанием на Северном Кавказе, в Калининграде или в Сочи, приходилось менять все планы и ехать на вылет из Санкт-Петербурга», — пояснила Светлана Баранова.
Председатель Псковского областного союза туриндустрии также отметила, что отсутствие утренних рейсов из Москвы и наличие всего одного вечернего рейса в воскресенье делает неудобным стандартный туристический заезд на выходные (с пятницы по воскресенье) и приведет к снижению числа гостей.
Напомним, число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю, эти изменения вступили в силу с 26 октября, с началом осенне-зимнего расписания.