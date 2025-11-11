Общество

ЦБ за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов

Банк России за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Мы постоянно выявляем мошеннические сайты и информацию о них направляем в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для блокировки. Мы добились хорошей скорости реакции. В первом полугодии 2025 года Банк России выявил и инициировал блокировку более 20 тысяч интернет-ресурсов злоумышленников», — сказал он.

«По предварительным данным за третий квартал этого года, мы инициировали блокировку 7,8 тысячи мошеннических ресурсов», — приводит слова Уварова «Прайм».

Глава департамента отметил, что заблокированные интернет-ресурсы - это сайты, страницы и группы в социальных сетях, а также в мессенджере Telegram. Данные ресурсы распространяли информацию о возможности получения финансовых услуг от лица организаций, не имеющих лицензии Банка России. Некоторые сайты были связаны с финансовыми пирамидами или использовались мошенниками как фишинговые, подытожил он.