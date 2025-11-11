Общество

Королева красоты из Африки станет гостем шоу «Миссис Псков-2025»

Финальная церемония фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков-2025» состоится 22 ноября. На сцену выдут 26 участниц в категориях Мисс и Миссис, которым предстоит пройти конкурсные испытания, а после будут определены имена новых королев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, специальной гостей шоу станет Mpho Mogotsi — Mrs Universe Africa. Для участия в финальной церемонии она прилетит специально из Йоханнесбурга.

Mpho Mogotsi является автором, удостоенным наград, гуманитарным деятелем и бизнес-тренером. Также она — действующая ТВ-ведущая, президент Global South International Business Forum, исполнительный директор BRICS Africa Fashion Week, BRICS Universe & Mzanzi, генеральный директор Heal Vibration & Africa Business Institute Academy, основатель Mpho Mogotsi Heal The World Foundation Mrs Universe Africa '22. Своей миссией Mpho Mogotsi считает важность умение понимать и помогать.

На финальную церемонию она привезет подарок — vip-приглашение стать супермоделью и выйти на подиум BRICS Africa fashion week 16 декабря 2025 года в Йоханнесбурге (Южная Африка). Мероприятие будет проходить в Hotel Sky, Sandton.

Напомним, почетными гостями церемонии финала станут Миссис Россия 2025 — Екатерина Семенова, Миссис Москва 2025 — Марина Куклачева, Миссис Россия 2022 — Нина Банная, бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.