Общество

Королевами полуфинала «Мисс и Миссис Псков» стали Полина Павлова и Светлана Жилкина

Полуфинал фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков-2025», на который пришли сотни псковичей, чтобы поддержать конкурсанток, состоялся 2 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

В конкурсной программе участницы показали несколько дефиле, презентации и выход в купальниках для категории «Мисс». Участницы готовились к этому дню в течение месяца.

По итогам мероприятия «Королевой» полуфинала в категории «Мисс» стала Полина Павлова, а в категории «Миссис» — Светлана Жилкина. В финал фестиваля вышли 26 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 49 лет.

В жюри полуфинала вошли известные личности, среди которых Первая Вице-Миссис Россия-2025 Сабина Павликова, Миссис Псков-2022 Кристина Гончарова, а также другие титулованные участницы и организаторы конкурсов.

Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2025» состоится 25 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория». Почетными гостями станут Миссис Россия-2025 Екатерина Семенова, Миссис Москва-2025 Марина Куклачева, Миссис Россия-2022 Нина Банная и более 100 королев из разных городов России.