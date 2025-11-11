Общество

Призывники из Псковской области отправились на службу в Росгвардию

Группа призывников, которые будут проходить военную службу в подразделениях Северо-Западного округа Росгвардии, отправилась с железнодорожного вокзала Пскова. На проводы пришли близкие и родные новобранцев, а также представители управления Росгвардии по Псковской области с напутственными словами и пожеланиями успешной службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе церемонии офицеры подчеркнули важность предстоящей службы, отметили ответственность, которая ложится на плечи молодых военнослужащих, и выразили уверенность в том, что псковские призывники проявят лучшие качества, дисциплину, мужество и преданность долгу.

Перед отправкой для призывников провели инструктаж, напомнили о правилах поведения в пути, порядке прибытия в воинскую часть и первых днях службы. Каждый новобранец получил необходимый комплект обмундирования.

Руководство Росгвардии также заверило, что будет поддерживать связь с подразделениями, где будут служить псковские ребята, и следить за их адаптацией.