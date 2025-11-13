Сильнейшая магнитная буря года идет на спад

Самая сильная магнитная буря года, которая началась на Земле во вторник, постепенно стихает, но не закончится до конца суток, сообщили в четверг в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, до конца сегодняшнего дня», - говорится в сообщении лаборатории.
В лаборатории сообщили, что на данный момент солнечная активность после формирования серии крупных вспышек заметно снизилась из-за недостатка энергии, пишет «Интерфакс». «Возможность повторных сильных взрывов считается маловероятной. Кроме того, центры солнечной активности ушли с линии Солнце-Земля и утратили возможность влияния на нас», - сказали специалисты.
«После завершения текущей магнитной бури ожидается довольно длительная стабилизация, возможно до конца ноября», - заявили в лаборатории.