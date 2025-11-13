Общество

Администрация Пскова напомнила об ответственности за уборку дворов и сосулек

Подготовку к зимнему сезону на уровне дворовых территорий обсудили с заместителем главы администрации города Пскова Алексеем Саенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Эхо города».

В период снегопадов комфорт жителей зависит не только от городских служб, но и от оперативности управляющих компаний, дворников и ответственности водителей, чьи автомобили не должны мешать уборочной технике. Отдельная тема — борьба с сосульками.

Алексей Саенко четко разграничил обязанности: за дороги и прилегающие тротуары отвечают подрядные организации, а вот уборка дворов, детских и спортивных площадок по закону лежит на собственниках этих земельных участков.

«Если мы говорим про многоквартирные дома, то это управляющие компании, товарищество собственников жилья и жилищные кооперативы. Именно они должны обеспечивать уборку снега и от наледи во дворах в сроки, установленные правилами благоустройства», — подчеркнул чиновник.

Алексей Саенко уточнил, что нормативы обычно отводят на расчистку снега первые сутки после окончания снегопада, а на ликвидацию гололеда — всего несколько часов.

То же самое касается и очистки крыш от снега, наледи и сосулек — это полностью зона ответственности собственников зданий. Правила благоустройства муниципального образования «город Псков» обязывают всех проводить эти работы регулярно в превентивном режиме, не дожидаясь образования опасных ледяных наростов. За неисполнение этих правил предусмотрены административные штрафы.

Алексей Саенко рекомендует оперативно сообщать об опасных объектах. Если проблема касается многоквартирного дома, жалобу следует направлять в управляющую компанию. В остальных случаях можно воспользоваться платформой обратной связи на «Госуслугах», либо написать обращение в управление городского хозяйства администрации города Пскова или в аварийно-диспетчерскую службу.

Таким образом, какой будет предстоящая зима — точных прогнозов нет. Но ясно одно: городские службы и коммунальщики должны быть готовы к любому сценарию, чтобы обеспечить бесперебойную жизнь города в зимний период.