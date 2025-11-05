АвтоМир / Дороги

Псков готов к зимней уборке: более 60 единиц техники выйдут на улицы города

Тонкостями подготовки городского хозяйства к зиме поделился заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Эхо города».

С приходом холодов и первых осадков в виде мокрого снега ритм жизни псковичей все больше зависит от слаженной работы коммунальщиков и дорожных служб. Алексей Саенко сообщил, что для содержания улично-дорожной сети в этом сезоне будет задействован значительный парк специализированной техники.

«Только на районы Запсковья, Центра и Завеличья будет работать более 60 единиц специализированной техники, такой как автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики, погрузчики, колесные трактора со снегоочистительным оборудованием, комбинированные дорожные машины, пескоразбрасыватели», – отметил чиновник.

Алексей Саенко также пояснил, что для борьбы с зимней скользкостью на дорогах в этом сезоне планируется применять галит и песко-соляную смесь, а на грунтовых дорогах – обычный песок. Приоритет в уборке отдается дорогам с постоянным автобусным движением и центральным улицам. Интенсивность работы техники будет напрямую зависеть от силы снегопада и температуры воздуха.

«Все мероприятия начинаются с началом снегопада и длятся до полной ликвидации последствий выпадения осадков», – подчеркнул заместитель главы администрации.

Особенностью зимней уборки является ее четкая этапность: сначала очищается проезжая часть для обеспечения непрерывного безопасного движения транспорта, а затем бригады приступают к второстепенным направлениям, тротуарам, пешеходным дорожкам и автобусным остановкам, с помощью малой механизации и вручную.

Весь собранный снег будет вывозиться на специальный снежный полигон, расположенный в Псковском районе, недалеко от деревни Котово. Контракт на утилизацию снега с подрядными организациями уже заключен.

Напомним, жителей Псковской области ждет первая «репетиция» зимней погоды. По прогнозам синоптиков, ощутимое похолодание придет в регион после 15 ноября и продлится около недели.