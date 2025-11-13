Псковcкая обл.
Общество

Международный день логопеда принято праздновать 14 ноября

14.11.2025 07:30

Для многих взрослых людей воспоминания о человеке, пытающемся в их далёком светлом детстве «выудить» у них звук «р» и обладающем поражающей способностью без запинки произносить скороговорки, — яркие ассоциации, оставленные в памяти работой специалиста, чей профессиональный праздник отмечается ежегодно 14 ноября. А именно — Международный день логопеда, который празднуется в основном в сообществе данных специалистов. Это несмотря на то, что с каждым годом число пациентов с проблемами и дефектами речи растёт.

Логопедия (от греч. lógos — слово, речь и paideía — воспитание, обучение) — отрасль педагогической науки, которая изучает нарушения речи, способы их предупреждения, выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания. Логопедия изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия.

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике 17 века (в то время понятие глухонемоты ещё мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих). Со второй половины 19 века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление. Так, исправление речи, причем только некоторые отклонения, стали рассматривать как лечебную процедуру, которая проводилась врачами или медсестрами.

С конца 19 века стали разрабатывать другие способы понимания, анализа и передачи речи, и спустя полвека новые подходы в терапии позволили лечить психологические факторы, лежащие в основе речевых расстройств. С каждым годом научные представления о речевой деятельности совершенствовались, и в результате общество получило современную логопедию, которая, опираясь на общие принципы дефектологии, взаимодействуя с психологией, физиологией, языкознанием, рассматривает речь как системное многофункциональное образование, влияющее на психическое развитие, пишет calend.ru.

В России первая кафедра психофизиологии и патологии речи появилась в Санкт-Петербурге в Психоневрологической академии в 1908 году. В 1925 году кафедра логопедии открылась в Ленинградском государственном пединституте им. Герцена, а в Москве в программах дефектологов появились курсы по логопедии. Их читали специалистам, которым предстояло работать с людьми с нарушением слуха, зрения или умственной отсталостью. Первая кафедра логопедии была открыта в столице лишь в 1978 году в Московском государственном пединституте.

Хотя сегодня большая часть пациентов логопеда — это, бесспорно, дети дошкольного и младшего школьного возраста. Однако, логопед работает не только с детьми, но и решает проблемы, связанные с речевой коммуникативностью взрослых людей.

Сфера деятельности этого специалиста не ограничивается исправлением произношения отдельных звуков, она охватывает гораздо более широкий спектр задач по оказанию помощи людям, страдающим от врождённых физических отклонений речевого аппарата, а также имеющим проблемы с речью и правописанием, вызванные психологическими травмирующими факторами.

Логопед также помогает с исправлением разнообразных нарушений речи: недоразвитием, дефектами произношения, темпом и тембром речи. Помогая ребёнку преодолеть речевые проблемы, логопед заранее способствует предотвращению развития проблем с правописанием в более старшем возрасте. Именно с этим связана важная сторона работы современного логопеда: ранняя диагностика и выявление проблем логопедического характера с целью проведения своевременной коррекционной работы.

Работа логопеда очень индивидуальна и требует от специалиста не только теоретических знаний и практических навыков, но и особого склада характера, знаний и особенностей возрастной психологии. Не каждый ребёнок способен работать в группе, многие дети, да и взрослые стесняются своих проблем, не готовы «раскрыться» сразу или в присутствии посторонних. От логопеда в такой ситуации требуется терпение и чуткость к своим пациентам, без чего успех всей работы ставится под вопрос. Работа логопеда базируется на знаниях в области педагогики, психологии, физиологии, неврологии, дефектологии, языкознания.

В связи с ростом числа детей с недостатками речи, в каждом образовательном учреждении, а также в специальных дошкольных образовательных учреждениях (логопедические детские сады) в России работает специалист-логопед, который занимается ранней диагностикой и коррекционной работой. В школах вместе с логопедом должны тесно работать психолог и социальный педагог. Именно эти три специалиста способствуют процессу социализации ребёнка, то есть становлению его в качестве полноправного и полноценного члена общества. Поэтому социальную значимость данных профессий сложно переоценить.

Учитывая важную роль логопедов в жизни пациентов, и был учрежден в 2004 году этот международный профессиональный праздник. Но надо сказать, что в ряде европейских стран эти специалисты отмечают свой праздник 6 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
