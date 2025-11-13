Общество

Учащиеся побывали на экскурсиях на крупнейших центрах энергоснабжения Пскова

Филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Северо-Запада – провел серию мероприятий для учащихся высших и средних учебных заведений с посещением действующих подстанций в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях. С начала года в них приняли участие порядка 400 студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в филиале.

Фото: «Россети»

Ребята побывали на объектах 330 и 400 киловольт, включая подстанции Петербургского энергокольца, крупнейшие центры энергоснабжения Пскова, Выборга, Великого Новгорода, Мончегорска. Представители МЭС Северо-Запада показали им современное оборудование и интеллектуальные системы, ответили на вопросы о наиболее востребованных компетенциях. Также учащимся рассказали о стажировках и образовательных программах, карьерных возможностях.

«Россети» уделяют большое внимание профориентационной работе, которая нацелена на привлечение молодежи в энергетику, способствует подготовке квалифицированных специалистов и укреплению кадрового потенциала отрасли, уточнили в филиале. Компания сотрудничает с более чем 300 учебными организациями, содействует развитию учебных программ, организует практику учащихся и работу на энергообъектах студенческих строительных отрядов.