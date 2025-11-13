Общество

Млечный Путь и дуга SAR встретились над храмом Михаила Архангела в деревне Вышегород

Млечный Путь и дуга SAR встретились над храмом Михаила Архангела в деревне Вышегород. Снимки и видео опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

Как отмечает фотограф, в ожидании сияния получился небольшой таймлапсик с авроральной дугой и Млечным Путем и ковшом Большой Медведицы, заходящим за колокольню храма.

«Видно, как туман постепенно усиливался, но звезды, тем не менее, просматривались и если бы полыхнуло тогда сияние, то оно прекрасно смотрелось с такой архитектурой, но, увы, в этот раз не случилось», - рассказал Петр Митрофанов.