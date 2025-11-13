Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Невеле

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области в рамках профилактики пожаров и их последствий в осенний пожароопасный период проведен профилактический рейд на территории Невельского муниципального округа сегодня, 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба МЧС России по Псковской области

В ходе рейда с населением провели беседы о соблюдении требований пожарной безопасности в быту и недопустимости неосторожного обращения с огнем.

Помимо этого, жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами, основные причины пожаров и гибели людей на них на территории Псковской области.

МЧС по Псковской области напоминает: в случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».